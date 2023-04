Finale di Coppa Len, l'attesa sale anche per gli sponsor della Rari Nantes: la vigilia di Bper, EcoSavona ed Esi

Poco più di 24 ore e sarà tempo dell'attesa finale d'andata di Coppa Len nella piscina Zanelli tra la Bper Rari Nantes Savona e gli ungheresi del Vasas.

Una sfida particolarmente attesa nella Città della Torretta che ancora una volta ha la società di pallanuoto come leader maximo nelle competizioni nazionali ed europee.

Per l'occasione abbiamo chiesto un commento pre finale a chi in questi anni ha investito nella realtà sportiva savonese per eccellenza.

"Portiamo avanti da un decennio questo sodalizio ed è una grandissima soddisfazione, ci sentiamo particolarmente vicini perchè abbiamo lo stesso sentire per il presidio e l'attenzione al territorio, il sacrificio, lavoro - ha detto Alessio Berta, area manager di Savona di Bper Banca - Essere qui al termine di un percorso importante non può che essere una soddisfazione perché premia una squadra, una città, un sodalizio. È un onore ed un orgoglio essere partner di una società che si fonda sulla cultura del sacrificio e attiva tanti giovani sul territorio, infatti la maggior parte degli atleti della squadra sono savonesi".

"È un traguardo estremamente importante e l'auspicio è che giochino la finale divertendosi. In bocca al lupo ad una squadra e una società che ha raggiunto un grande risultato per il territorio" il commento di Flavio Raimondo, amministratore unico di EcoSavona.

"Siamo ovviamente contentissimi perché seguiamo la squadra con un occhio di riguardo, ci piace aiutare sul territorio e ci fa piacere - prosegue l'amministratore delegato di Esi Matteo Mazzanti che ha ricordato che il figlio di un dipendente dell'azienda gioca proprio in prima squadra - Siamo in trepida attesa, l'avversario è ostico ma si parte dallo 0-0. C'è tanta passiona sportiva e impegno e si sta cercando di coinvolgere la cittadinanza per dare supporto. Si cerca infatti di fare gruppo per dare una mano".