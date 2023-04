Loano, al Ramella festa per i 100 anni di Luigina Boccalatte (FOTO)

Festa, alla residenza protetta Ramella di Loano, per i 100 anni di Luigina Boccalatte.

Nata il 18 aprile del 1923 a Lu Monferrato, in provincia di Alessandria, Luigina e suo marito Pietro si sono dedicati tutta la vita alla cura delle vigne di famiglia. Hanno avuto due figli: Enrico (attualmente residente a Loano) e Valerio (che raggiunge la città dei Doria in alcuni periodi dell'anno). Quando non era impegnata nel lavoro contadino, Luigina si dedicava al cucito, lavorando ai ferri e all’uncinetto.

Luigina e Pietro si sono trasferiti a Loano nel 1996 e nel 2009 si sono spostasti al secondo piano della residenza protetta Ramella, dove hanno trovato un ambiente accogliente e adatto alle loro esigenze: dopo la sveglia e la colazione, intorno alle 9.30 Luigina e Pietro uscivano puntualmente per una passeggiata per le vie di Loano. Purtroppo nel 2010 Pietro è venuto a mancare.

Sempre allegra, sorridente, generosa e pronta ad aiutare, ieri Luigina è stata festeggiata dagli ospiti e dallo staff della Rp loanese, dal sindaco di Loano Luca Lettieri e dal vice Gianluigi Bocchio, che per l'occasione le hanno donato un omaggio floreale.

Insieme ad Ester Prato, che a novembre scorso ha spento 104 candeline, Luigina Boccalatte è una delle due “centenarie” del Ramella.