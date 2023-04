Al via "Albenga Express", la newsletter del comune

Nasce Albenga Express - la newsletter che si legge nel tempo di un caffè - che permetterà a tutti di non perdere più nessuna notizia importante della città di Albenga

In un mondo frenetico dove le informazioni sono talmente tante che possono essere difficili da reperire, non è facile venire a conoscenza delle notizie che ci interessano, per questo il comune ha pensato a 4 aree tematiche che possono interessare agli utenti: turismo ed eventi: barrando questa casella riceverai le informazioni sulle politiche turistiche della città e i suoi eventi; lavori pubblici: per chi vuole essere informato su interventi in corso o in via di programmazione; bandi e concorsi: per ricevere il link a tutti i bandi e concorsi che vengono pubblicati dal comune di Albenga; avvisi e comunicazioni: barrando questa casella riceverai tutte le informazioni e le comunicazioni istituzionali dell’Ente.

Iscrivendosi alla Newsletter (attraverso la home del sito comune di Albenga cliccando su servizi on line. Vedi link https://www.comune.albenga.sv.it/servizi/autorizzazioni/login_fase01.aspx?) si riceveranno notizie mirate con cadenza settimanale.