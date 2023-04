Il savonese Ugo Taucer alla ribalta nel Processo Juve: è Procuratore Generale dello Sport al Coni

A molti degli appassionati di calcio, juventini e non, che in queste ore stanno seguendo le vicende legate alla penalizzazione della Juventus non sarà sfuggito un volto noto della nostra provincia.

Il savonese Ugo Taucer è infatti il Procuratore Generale dello Sport presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano che proprio nella giornata di ieri è stato l'assoluto protagonista del colpo di scena che, mentre l'udienza presso il Collegio di Garanzia del Coni stava per volgere al termine, ha chiesto il rinvio per rimodulare la sentenza.

"Ritengo che l'operato della procura Figc sia stato corretto. Mi sento quindi di affermare che le argomentazioni di controparte non colgano il punto e ritengo di confermare l'ipotesi accusatoria e quindi sono per l'inammissbilità della pronuncia" ha spiegato Ugo Taucer, rilevando però che "rispetto all'articolo 4 sotto il profilo della 'carente' motivazione temo effettivamente che nel profilo di colpa, nella sanzione in punti alla squadra, vi sia una 'carenza' da valutare in un nuovo giudizio della Corte federale".

Entrato nei ruoli civili dell’amministrazione dell’Interno nel 1989, Taucer ha prestato servizio prima presso la Questura di Savona e poi presso la locale Prefettura. È stato inoltre commissario del Comune di Pietra tra luglio 2003 e giugno 2004 dopo il sindaco Giacomo Accame. Trasferito a Roma dal 2004 presso il Ministero dell’Interno, ha ricoperto incarichi di grande responsabilità presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile.

Altri incarichi di rilievo sono stati quelli di Capo di Gabinetto presso la Prefettura di Milano – in tale veste ha collaborato, in posizione di primo piano, all’organizzazione dell’Expo Milano 2015 – di Sub Commissario di Roma Capitale e di Vicario della Struttura di Missione Antimafia Sisma 2016, istituita allo scopo di garantire la legalità delle attività di ricostruzione nei territori del Centro Italia colpiti dal sisma nell’agosto 2016.

È stato nominato Prefetto nella seduta del Consiglio dei Ministri del 6 settembre 2018 e oggi ricopre l’incarico di Procuratore Generale dello Sport presso il Coni.