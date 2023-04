Savona, il Vescovo conferirà l'accolitato a Danilo Gambetta

Domenica 23 aprile durante la messa delle ore 11 nella Chiesa San Pietro Apostolo, in via Untoria, nel centro storico, il vescovo Calogero Marino conferirà il ministero dell'accolitato a Danilo Gambetta, insegnante di religione cattolica che sta compiendo il cammino di formazione verso il diaconato permanente.

"Abbiamo vissuto con gioia le grandi celebrazioni della Settimana Santa, in particolar modo la notte e il giorno di Pasqua, ora l'ormai prossima ammissione all'accolitato di Danilo è una grazia per la nostra comunità", dice il parroco padre Enrico Redaelli.

L'accolito è un ministro di culto in aiuto del diacono e a servizio del sacerdote all'altare e nelle processioni e in altri atti liturgici, come distribuire la comunione in mancanza di ministri ordinari o quando essi siano in numero insufficiente.