Elezioni 2023, "SiAmo Sassello" presenta il suo programma: ecco il calendario degli appuntamenti

Saranno cinque gli appuntamenti previsti dalla lista del candidato sindaco Marco Dabove, "SiAmo Sassello", in vista delle prossime elezioni comunali del 14 e 15 maggio durante i quali il gruppo potrà esporre il proprio programma ai cittadini.

"Il nostro programma è stato realizzato attraverso la collaborazione di tutti i componenti della lista, con le loro idee, venendo incontro alle necessità del nostro paese. Un programma dove nessuna categoria è stata esclusa e dove tutti sono coinvolti. Molte idee sono già in fase di progettazione e sono sostenibili con i conti comunali grazie a varie domande già presentate" spiegano dalla lista.

"Per conoscerci e per spiegare le nostre idee per i prossimi 5 anni vi elenco gli appuntamenti dove vorremmo confrontarci con le persone che abitano il nostro amato paese: sabato 22 aprile ore 18 'Sala dei Combattenti'; mercoledì 26 aprile ore 20,30 a Maddalena presso l'Ippica le Rocce (ex sala don Orione); venerdì 5 maggio ore 20,30 Piampaludo; sabato 6 maggio ore 20,30 Palo; venerdì 12 maggio ore 18 presso Hotel Pian del Sole".