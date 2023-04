Italexit, Paragone arriva a Savona: una mattinata di dialogo con cittadini e iscritti

Sabato 22 aprile dalle ore 10 presso la sala chiamata del porto di Savona, il segretario nazionale di Italexit Gianluigi Paragone, il segretario regionale Fabio Montorro e l'organizzativo regionale Ilario Chiera, accompagnati dal Coordinamento Provinciale di Italexit Savona, saranno presenti per una mattinata di dialogo e dibattito con i cittadini e gli iscritti.

"L’incontro sarà aperto a tutti coloro che hanno interesse nel futuro della nostra nazione e tratterà temi molto importanti, che sviscerano la grave influenza negativa UE per il nostro paese in tutti i settori - dichiara Ilario Chiera - Le imposizioni e le assurde regole che ci sono piovute dalla disgraziata mano dell’Unione Europea sta dilaniando il nostro paese, cercheremo di argomentare e spiegare l’importanza dell’Italexit".

"Sono molto contento di questo incontro, parlare alle persone e cercare di trasmettere quanto sia importante in primis la loro presenza a questi dibattiti è fondamentale - commenta il segretario regionale Fabio Montorro - parleremo della pessima gestione politica della giunta Toti e affronteremo il tema di come abbiamo visto cadere in disgrazia imprese edili, attività commerciali di ogni genere, abbiamo visto i nostri agricoltori dover buttare agrumi, olive e altri prodotti, abbiamo dovuto vedere i nostri allevatori buttare il latte, i nostri pescatori doversi confrontare con multinazionali che pescano fuori dallo stretto di Gibilterra con regole senza senso, stiamo assistendo in questi giorni ad un braccio di ferro tra Italia ed Europa per poter salvare i nostri balneari da una volontaria interpretazione sbagliata di una norma che non dovrebbe neanche interessare ai nostri balneari, la Bolkestein".

"Questo perché? Per ricattarci e obbligarci a firmare la nostra condanna, il MES e l’elenco di problemi scaturiti dall’UE potrebbe continuare ancora per molto. Con l’occasione siamo molto contenti di comunicare che la Coordinatrice Provinciale di Imperia Francesca Riccobono sarà candidata ad Imperia nella lista civica di Enrico Lauretti Sindaco, nella speranza di scalzare il feudo ristagnante di Scajola", conclude Montorro.

"Parleremo anche delle problematiche provinciali e delle gravi scelte della neo giunta del comune di Savona,dalle chiusure di strade importanti per lo smaltimento del traffico rendendole pedonali. Ma anche delle gravi ripercussioni che ne hanno pagato i cittadini, la circolazione di lunedì con il mercato dislocato manda in tilt la città e quando non c’è il mercato ci sono attività commerciali che non lavorano perché con l’area pedonale il passaggio è praticamente arrivato a zero - conclude il coordinatore provinciale Davide Quattrocchio - La giunta deve capire l’errore fatto e riaprire le strade prima che a chiudere siano i negozianti, inoltre è importante per le famiglie che il comune ripristini le aree giochi".