Albenga, rinasce il gruppo dei pubblici esercizi, Balzola (Fipe): "Fattore positivo per una città così vivace"

“Siamo molto soddisfatti di essere riusciti a far ripartire il gruppo di Albenga, vista la vivacità a livello turistico, soprattutto negli ultimi tempi, con attività nuove e la riqualificazione di alcune aree della città – afferma Balzola -. Riuscire ad avere di nuovo un interlocutore che possa confrontarsi con l’Amministrazione è un fattore più che positivo”.

L’appuntamento è fissato per giovedì 27 aprile alle 16 presso lo Studio Diomedi, in Largo Nicolò Paganini 1 ad Albenga, dove si svolgerà una riunione della Fipe-Confcommercio che avrà la finalità proprio di ricostituire il gruppo dei pubblici esercizi ingauni. All’incontro, sarà presente anche il presidente di Confcommercio Savona Enrico Schiappapietra, che, oltre a spiegare le esigenze della categoria, insieme agli impiegati di Confcommercio della Provincia di Savona, parleranno delle importanti agevolazioni che la Confederazione mette a disposizione e in particolare modo le possibilità tramite gli uffici Fidicomtur di aderire al bando regionale di Cassa Commercio.