Medusei sul 25 Aprile, il presidente provinciale dell’Anpi Zunino: "Si deve dimettere" (VIDEO)

Medusei, esponente della Lega, avrebbe infatti dichiarato che ci sono stati "eccidi anche da una parte dei partigiani" e che questo imporrebbe "di ricordare tutte le vittime, che non sono di serie A e di serie B”.

Così il presidente provinciale dell’Anpi Renato Zunino, in merito alle parole di ieri del presidente del consiglio regionale Gianmarco Medusei a margine della seduta per la commemorazione del 25 aprile che sono state fin da subito condannate dai gruppi consiliari regionali del Partito Democratico, del Movimento Cinque Stelle, della Lista Sansa e di Linea Condivisa, oltre che dai parlamentari liguri, la Cgil Liguria e l’Anpi.

“Una bruttissima dichiarazione, non fatta nella relazione ufficiale fatta al consiglio regionale ma in un’intervista. Va condannata, credo che ci siano tutti gli estremi perché questa persona non possa fare più il presidente del consiglio regionale” conclude il presidente provinciale dell’Anpi savonese.