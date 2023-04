Ceriale, rifiuti abbandonati in varie zone di Peagna e una discarica nel rio Ibà scoperti dalle Guardie del WWF (FOTO)

Prosegue l’attività incessante di controllo della Guardie del WWF sul rispetto delle norme ambientali in materia di tutela e salvaguardia del territorio.

Nelle settimane scorse le Guardie WWF di Savona hanno rinvenuto nell’entroterra del Comune di Ceriale in frazione Peagna, numerosi siti che di fatto, si sono trasformati in luoghi di scarico e ricettacolo di varie tipologie di abbandoni di rifiuti al suolo, specie all’interno di Rii ed impluvi. Le fattispecie più grave riscontrata riguarda il Rio Iba’ affluente del Rio Torsero in via Nuova Peagna.

Percorrendo via Nuova di Peagna, le Guardie del WWF di Savona, hanno accertato che lungo il tratto di strada che costeggia il Rio Torsero al di sotto nella scarpata orografica destra ed in alveo per una lunghezza di circa 200 metri lineari; il rio è diventato una discarica abusiva di rifiuti, con presenza di vari materiali anche pericolosi. Dalla strada principale sono visibili rifiuti pericolosi composti da bombole di gas gpl, frigoriferi, rifiuti ingombranti speciali e non composti da numerosi pneumatici di veicoli a motore, sedie in plastica, vari materiali legnosi in particolare di parti di arredamenti, una moltitudine di rifiuti urbani in sacchi neri e sacchetti e tanti rifiuti non ingombranti plastici e di vetro sparsi per tutto il tratto fluviale.

L’area è sottoposta a vari vincoli paesaggistico-ambientali e ricade all’interno della Z.S.C. Zona Speciale di Conservazione Identificativo IT.RLIG.SIC-IT1324011 Codice Sito IT1324910 Denominazione Sito Monte Acuto Poggio Grande-Rio Torsero.

L’area altresì è sottoposta a vincolo ambientale ai sensi del Dlgs. 42/04, art. 142 comma 1 lettera g, in quanto trattasi di aree boscate e rii sottoposti a tutela soggetto a vincolo paesistico ai sensi del D.M. 24/04/1985 (ex Galassini) ed in zona sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.3267/1923, L.R. 04/99; e si trova a breve distanza dalla Riserva Naturale Regionale del Rio Torsero.

Proseguendo lungo la strada panoramica, sempre in Frazione Peagna, le guardie WWF hanno individuato almeno un'altra ventina di siti che di rifiuti di vario genere e tipologia tra cui una roulotte già segnalata diversi anni fa, molti rifiuti speciali ed ingombranti (sanitari, pneumatici di auto, arredamenti) , una numerosa quantità di rifiuti non ingombranti quali bottiglie e materiale plastico.

Molti di questi abbandoni sono datati e coperti oramai dalla vegetazione. Le guardie WWF hanno constatato che diversi erano già stati da loro segnalati anni fa al Comune di Ceriale, ma senza esito. Molti abbandoni ricadono all’interno di rii ed impluvi fluviali con il rischio che in caso di eventi meteo, gli stessi finiscano a valle e direttamente in mare aperto, con gravi rischi per la salute e l’ambiente (tra cui il delicato habitat fluviale del rio Torsero, area protetta regionale)

Le Guardie WWF, hanno presentato presso l’A.G. Carabinieri Forestali, denuncia per la violazione dei reati di cui articolo 255, 1° C (abbandono di rifiuti), art. 256 1°-2° c. (Attività di smaltimento di rifiuti non autorizzata) Decreto Legislativo n. 3/4/2006 n. 152, art.734 C.P. (deturpamento bellezze naturali).