Turismo, Nuova Grande Loano: "Troppe incognite sulla stagione estiva, manca programmazione"

"Abbiamo appena trascorso un ponte di Pasqua dove le presenza turistiche non sono, per fortuna mancate. Ora siamo alle porte del ponte del 25 aprile e comunque al preludio dell’estate iniziano le domande, e le preoccupazioni: Loano come accoglierà i turisti che la sceglieranno?", si chiedono dal gruppo di opposizione Nuova Grande Loano.

"Non è nostra intenzione polemizzare o cavalcare i dissapori che serpeggiano, ma poniamo all'Amministrazione Lettieri le stesse domande che si fanno i cittadini in base a ciò che vedono ed a ciò che è dato sapere ad oggi – chiarisce la capogruppo di Nuova Grande Loano Luana Isella - Se è passata l’emergenza Covid, non è certo passata la crisi economica legata al caro bollette che ben conosciamo. Per fronteggiare al meglio questa situazione Loano dovrebbe sfoderare le sue armi migliori per conquistare sempre maggiori turisti e rendere la loro vacanza appagante. Al momento non sembra che si vada in questa direzione. Alcune attività economiche si trovano a dover smontare i dehors concessi durante l’emergenza, proprio a ridosso dell’estate, quando il governo ha dato la possibilità di mantenerli fino a fine anno, altre sono alle prese con i rincari perpetrati dall’aumento di alcune imposte comunali, primo fra tutte il suolo pubblico".

"A livello più squisitamente turistico non è ancora stato diffuso il programma di eventi estivi, non sappiamo neanche si sia stato definito; di certo c’è che i lavori nel Giardino del Principe sono fermi, e questo fa prevedere che ancora per molto non potremo fruire di quella che è/sarebbe una cornice unica per tanti spettacoli e manifestazioni. La strategia di marketing per il rilancio di Loano, frutto di una approfondita analisi commissionata ad un affermato professionista del settore, non è ancora stata resa nota; vorremmo sapere se e quali suggerimenti e correttivi siano stati applicati, o se questo studio sia finito nel mare di buone intenzioni irrealizzate di questa amministrazione. Inoltre tutto tace anche sul fronte outdoor: archiviata l’evento Maremontana cosa c’è in programma?" si chiedono i consiglieri Munerol, Rembado e Tognini che hanno presentato interpellanze proprio al rigurado.

"E non solo, ci sono anche tante questioni diciamo “pratiche” sulla cui gestione ci poniamo interrogativi – interviene Giacomo Piccinini, consigliere di Nuova Grande Loano – Dalla passeggiata a ponente, sul cui completamento per l’inizio di maggio nessuno crede più, e quindi anche nel ponte 25 aprile -1° maggio offriremo disagi ai turisti, alla revoca dei permessi per tanti dehor, che se è vero che erano stati concessi in relazione alle norme contro la pandemia di Covid, è anche vero che avrebbero ancora aiutato tanto per affrontare una fase economicamente faticosa. Anche la scelta di estendere l’orario di pagamento dei parcheggi è discutibile, infatti ho presentato una mozione proprio per chiedere un ripensamento in proposito".

"Insomma, le incognite sulla stagione estiva sono tante, queste ed altre ancora. Purtroppo alla base, come ripetiamo sempre, c’è la totale mancanza di programmazione da parte di questa amministrazione, una gestione che annaspa, insegue le urgenze, mancando di visione, organizzazione e soprattutto risultati" concludono da Nuova Grande Loano.