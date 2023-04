Alassio è in lutto, addio allo storico comandante della Polizia Municipale Tindaro Taranto

La comunità di Alassio è in lutto. Nelle scorse ore si è infatti spento Tindaro Taranto, storico comandante della Polizia Municipale alassina.

“Il comandante Tindaro Taranto era una persona eccezionale, non ci sono altre parole per definirlo – afferma con commozione il sindaco di Alassio Marco Melgrati - È stato dirigente del Comune di Alassio oltre che comandante della Polizia Municipale, quando è andato in pensione è stato nominato Giudice di Pace ed è stato insignito della massima onorificenza cittadina, l’Alassino d’oro. Proprio recentemente lo avevamo convocato nel palazzo comunale per i sessant’anno della Polizia Municipale della nostra città. Per lui avevo una grande stima per il suo lavoro, ma soprattutto un grande affetto. Gli siamo riconoscenti per ciò che ha fatto per la Città di Alassio. Una figura importante che purtroppo non c'è più, lascia un grande vuoto, mancherà molto”.