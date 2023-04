Fine settimana e ponte verso il 25 aprile: traffico in tilt in direzione ponente

Sabato rovente per quanto riguarda la situazione del traffico su strade e autostrade della nostra provincia. In coincidenza con il weekend e la festività del 25 aprile ravvicinati, sono in tanti ad aver scelto la Liguria come meta per qualche giorno di vacanza.

E così le principali arterie per gli spostamenti, in particolare verso ponente, si ritrovano alle prese con code e rallentamenti. Sulla A10 sono segnalati 4 km di coda tra Savona e Spotorno, a seguire diventano 19 sul tratto tra Andora e Finale Ligure. Coda anche tra Andora e San Bartolomeo seppur di appena 1 km.

Situazione complicata anche sulla via Aurelia, in particolare tra Pietra Ligure e Borghetto Santo Spirito (sempre in direzione ponente), dove per tutto l'arco della giornata si sono registrati rallentamenti alla circolazione.