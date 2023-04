Pietra, scontro tra furgone e bici in via Milano: un codice giallo al Santa Corona

Incidente stradale questa mattina a Pietra Ligure, in via Milano. Il sinistro secondo quanto riferito ha coinvolto un furgone e una bicicletta. La centrale operativa del 112 ha mobilitato un'ambulanza di Pietra Soccorso e le forze dell'ordine per i rilievi del caso.

La dinamica è ancora in via di accertamento, ma pare che il furgone fosse in uscita da via Milano. La bicicletta in transito sul marciapiede, avrebbe attraversato lo svincolo mentre il veicolo stava completando l'immissione sulla via Aurelia.

Il conducente della bicicletta è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Per consentire le operazioni di soccorso la viabilità ha subito disagi in direzione del centro pietrese. La coda si è estesa fino a Loano.