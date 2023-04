“Le Emozioni Ignoranti” di Enrico Conserva a Savona: la presentazione della raccolta di poesie il 29 aprile

“Le Emozioni Ignoranti” di Enrico Conserva arriva nella città della Torretta. Il libro di poesie del dentista-poeta ingauno, edito da Aletti, verrà presentato infatti a Savona sabato 29 aprile alle 17, presso l’Accademia Musicale Walter Ferrato Cilea in via Zara.

L’evento sarà presentato dal professor Pier Franco Quaglieni, docente e saggista, fondatore del Centro Culturale Pannunzio, con interventi musicali del jazzista di fama internazionale Alessandro Collina.

Autore di numerose pubblicazioni in ambito scientifico e congressista internazionale, il dentista Enrico Conserva è allo stesso tempo lettore insaziabile di romanzi e poesie. Dopo numerosi scritti giovanili, si riavvicina alla scrittura dopo i 50 anni. È stato finalista in diversi concorsi letterari: Concorso Cumani-Quasimodo, Concorso Internazionale Habere Artem, IV Concorso di Poesia Il Tiburtino, menzione onorevole al Concorso A.I.I. Penna d’Autore. Una sua poesia dedicata alla guerra in Ucraina è stata tradotta e diffusa via social durante i primissimi tempi dell’invasione russa.

La copertina di “Le Emozioni Ignoranti” è stata tratta dal dipinto a olio dal titolo “Nebbia” realizzato dal maestro cairese Giuseppe Scaiola, scomparso improvvisamente lo scorso febbraio all’età di 72 anni, a cui Conserva era legato da profonda e duratura amicizia (leggi QUI). “Nei momenti bui di dolore e sofferenza ci si sente come avvolti da una nebbia fitta che ottunde i nostri sensi e non ci dà speranza di uscirne presto – spiega l’autore dei versi in merito alla scelta del quadro -. Per cui la scrittura diventa un mezzo per attraversarla insieme al dolore ed uscirne fortificati e pronti ad essere nuovamente felici”.

Il ricavato delle vendite del libro “Le Emozioni Ignoranti” durante l’evento di presentazione che si terrà Savona sabato 29 aprile sarà interamente devoluto alla ADSO, Associazione Down Savona Odv.