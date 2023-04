Savona: Matis e Giupponi ai "Pomeriggi della Mozart", torna a suonare l'organo Agati

Cresce l'interesse per i concerti pomeridiani a gratuiti dell'Associazione Mozart Savona. Venerdì 28 aprile alle 17,30 sarà la volta di Manuela Matis (violino) e Donato Giupponi (organo). In programma musiche di Bach, Corelli, Marcello, Vivaldi, Lully. Titolo del concerto: “Fra sonoro e tradizione”.

Il concerto si svolgerà presso il bellissimo Oratorio dei Santi Giovanni Battista, Evangelista e Petronilla di via Guidobono a Savona.

L'occasione è preziosa perché torneranno a risuonare le note dell'eccellente organo Agati di recente restaurato.

La stagione è organizzata dall'Associazione Mozart Savona e sostenuta dalla Fondazione De Mari, dal Banco di Credito Cooperativo Pianfei e Rocca de' Baldi e da Brignolo Assicurazioni. L'ingresso ai concerti è libero.

Gli artisti

Manuela Matis

Dopo i diplomi in Violino, Viola e Musica da Camera ha suonato per importanti associazioni concertistiche e in prestigiose sale: Amici della Musica di Perugia (“Sala dei Notari” a Perugia, Teatri di Bevagna e di Todi), Accademia Filarmonica di Bologna in “Sala Mozart”, Amici della Musica di Campobasso, Sala dei Giganti a Padova, Teatro Agorà di Roma, ecc. Ha tenuto concerti in quartetto con Bruno Canino e Pier Narciso Masi, in duo con Filippo Faes e Marco Vincenzi, e come solista con orchestra sia col violino che con la viola. Nel giugno 2016 è stata invitata a suonare in duo violino e pianoforte al Festival “Grieg in Bergen” in Norvegia. L'approfondimento del repertorio l'ha portata a misurarsi con alcuni “corpus” di opere particolarmente significative, come ad esempio tutti i quartetti per pianoforte e archi, i quintetti e i sestetti di J.Brahms e – col pianista Alberto Magagni - l’integrale delle Sonate per violino e pianoforte di L. van Beethoven. In seguito a concorso ordinario insegna Musica da Camera - attualmente al Conservatorio di Bolzano - dove ha partecipato a progetti concertistici dedicati a R. Schumann, a F. Busoni, alla musica antica e a quella del ‘900, suonando in vari organici dal duo al quintetto. Ha studiato la didattica violinistica e violistica con il celebre Maestro Enzo Porta alla Scuola di Musica di Fiesole, si è interessata ad alcune metodologie di insegnamento per l’infanzia e ha avuto spesso un ruolo di preparatore e spalla in orchestre da camera. Ha tenuto masterclass e concerti per le seguenti Istituzioni Musicali: Spagna Conservatori Superiori “Orozco” di Cordoba, “J.Rodrigo” di Valencia e “M.M.Littel” di Murcia , Portogallo Università “ESMAE” di Oporto, Turchia “Hacettepe University” di Ankara, Romania Università “G:Enescu” di Iasi, Finlandia Conservatorio di Kuopio.

Donato Giupponi

È diplomato in Pianoforte, Musica Corale e Direzione di Coro, Organo e Composizione Organistica. Svolge intensa attività concertistica in Italia e all’Estero: appena rientrato dal Monferrato (AT), da Galbiate (LC) e da San Felice in Val di Gresta (TN), prossimamente sarà in Belgio - per l’International Organ Festival nella regione di Bruges - e fra Roma, Brindisi, Savona, Capri e Lecce in Rassegne Cameristiche locali. Si dedica anche alla Direzione di Coro e - alla guida del complesso polifonico Legictimae Suspicionis (nell’ormai imminente 18° di fondazione) - svolge instancabile attività, supportata all’occorrenza da professori d’orchestra e collaborazioni specialistiche. A tal proposito, è già interamente pianificata l’attività 2023 fra Aosta e Pordenone, in gemellaggi e scambi culturali con significative realtà corali come La Vallée du Cervin di Antey-Saint-André (AO) e il Sant’Antonio Abate di Cordenons (PN). È titolare di cattedra presso il Liceo “Paolina Secco Suardo” di Bergamo, dove attualmente insegna Storia della Musica, Teoria-Analisi-Composizione (T.A.C.) e promuove progettualità culturali ed inclusive (gruppo corale Vokal-Total).