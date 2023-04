Cairo, sbancamento in località Mazzucca. Lambertini: "Ci accusano di voler cementificare, ma non è vero"

Lo sbancamento della Mazzucca approda in Consiglio comunale. Il gruppo Cairo in Comune ha presentato un'interrogazione nella seduta odierna in merito all'intervento in corso Brigate Partigiane proposto dalla società Bagnasco Edoardo Srl per realizzare un capannone.

"Ci hanno accusato di voler cementificare, ma non è vero. E' la prima area verde che andiamo ad intaccare - commenta il sindaco Paolo Lambertini - Appena insediati siamo stati noi a bloccare il progetto 'Chilometro Verde' che prevedeva l'insediamento di un complesso industriale lungo il fiume Bormida, nell'area compresa tra la casa rossa e il casello numero 6".

"La zona in questione può ospitare questo progetto, non vedo problematiche se l'azienda paga gli oneri di urbanizzazione e rispetta le convenzioni e i parametri del caso. E' vero, ci sono dei capannoni vuoti a Cairo, qualcuno però, dovrebbe indicarci quali sono quelli idonei ad ospitare ad esempio un'attività di logistica", conclude Lambertini.