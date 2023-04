Ipotesi termovalorizzatore a Cairo, Lambertini: "L'opposizione mette in bocca parole mai dette, noi non siamo favorevoli al progetto"

"L'opposizione deve perdere il vizio di mettere in bocca ad altri cose mai dette". Cosi il sindaco Paolo Lambertini replica al gruppo di minoranza Cairo in Comune. L'oggetto del contendere: l'ipotesi di un termovalorizzatore/inceneritore sul territorio del municipio valbormidese.

"Noi non siamo favorevoli. Ho ripetuto questo concetto tre volte nel corso del Consiglio comunale odierno. Invece di fare sempre demagogia, perchè non cercano di trovare soluzioni?".

"Nessuno ha mai detto: facciamo un termovalorizzatore/inceneritore a Cairo Montenotte - prosegue il primo cittadino - Ad oggi non c'è niente di concreto. Se ci venisse proposto con il carico ambientale che attualmente sopportiamo saremo i primi a dire di no. Nel momento che ci fosse un'attenuazione allora potremmo sederci attorno ad un tavolo per valutare, ripeto, valutare la cosa".

"Oggi sono tutti paladini dell'ambiente, in passato però non ricordo nessuna iniziativa quando il biodigestore è stato realizzato a Ferrania senza tenere conto di alcun parametro", conclude il primo cittadino.