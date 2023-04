I liguri sul piede di guerra contro le truffe delle finte escort

Nel 2022, nella sola provincia di Genova ben 1980 incontri hot sono stati passati al vaglio dai loro protagonisti, grazie alla pubblicazione sul principale portale del settore di altrettante recensioni di escort da parte dei clienti.

Nella provincia di Savona sono state 1033, le recensioni pubblicate, mentre in quelle di Imperia e La Spezia rispettivamente 642 e 583, per un totale che supera ampiamente le 4000 recensioni per l'intera Liguria.

In queste recensioni online gli utenti del portale in questione, che vanta numeri da capogiro con oltre 500000 recensioni pubblicate e una media di 5 milioni di utenti unici mensili, hanno raccontato le loro avventure, dando un voto alla professionalità e alla gentilezza delle escort che si sono registrate al sito con un profilo verificato.

Ma le recensioni non si limitano, ovviamente, alla sola soddisfazione legata all'incontro. A essere segnalati, per fortuna in una serie di casi molto ristretti (le recensioni da una stella, quelle legate a problematiche gravi, rappresentano solo lo 0,27% del totale, anche perché chi è intenzionato a mettere a segno una truffa si tiene in genere lontano dai siti con controlli più stringenti), sono anche i tête-à-tête per così dire "problematici", in cui sono emerse discrepanze fra le foto e informazioni del profilo e l'effettiva realtà.

Quella dei finti profili di escort su internet è infatti una piaga che non va presa sottogamba, perché come segnala la stessa Polizia Postale nei suoi report annuali, i casi di truffe online legate a informazioni fasulle e di Sextortion (ovvero di estorsioni legate a questioni inerenti la sfera sessuale) sono in continuo aumento.

Si va dal caso recente del 40enne di Savona che si è recato fino in Brianza, a Varedo, convinto di incontrare la seducente ragazza di cui aveva visto la foto in un profilo pubblicato online, ma si è ritrovato davanti una tossica che l'ha picchiato e rapinato con il suo complice, a quello del minorenne di Rho, in provincia di Milano, che ha attirato in una palazzina un ragazzo poco più grande di lui, spacciandosi per una escort di nome Sugar Marti, per poi rapinarlo armato di coltello. Per non parlare dei ricatti subiti da chi ha inviato messaggi "sconvenienti" a fantomatiche ragazze conosciute online e ha ricevuto in cambio richieste di denaro anche ingenti da parte di criminali che minacciavano di rendere pubbliche queste conversazioni piccanti.

Tutti questi casi di truffe online, in ogni caso, hanno un comune denominatore: le vittime sono state adescate grazie a finti profili pubblicati su siti e bacheche privi di sistemi di verifica delle informazioni e dell'identità di chi pubblica annunci.

Il modo migliore di non incappare in queste trappole, quindi, consiste nel fare come hanno già fatto tanti liguri nel 2022: rivolgersi a portali affidabili, in cui i profili sono sottoposti a verifica e il comportamento di chi pubblica annunci è posto al vaglio degli utenti della community grazie alla possibilità di pubblicare recensioni.

Oltre 4000 recensioni: questa l'arma messa a disposizione dei liguri contro le truffe online nel solo 2022. E alle recensioni già pubblicate l'anno passato, si vanno aggiungendo quelle ancora più recenti e aggiornate, che vengono aggiunte di mese in mese e che aiutano gli utenti a orientarsi fra gli annunci pubblicati e a evitare di incorrere in potenziali pericoli.