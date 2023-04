Parto prematuro in crociera al largo di Genova: mamma e bimbo salvati dal personale del Gaslini

Aveva solo 32 settimane, eppure non riusciva più a stare nel grembo. Così, nonostante la gravidanza non ancora a termine, è nato a bordo di una nave da crociera al largo del Mar Ligure. E' successo a bordo di Costa Toscana mentre la madre del piccolo, una donna di nazionalità francese, si trovava in viaggio col marito da Civitavecchia verso Genova.

Il piccolo, dal peso di 1,86 kg, è venuto alla luce con parto naturale alle 4.40 di oggi (28 aprile, ndr) nell’ospedale di bordo, dove lo staff medico ha provveduto con il suo intervento a garantire il buon esito del parto, fornendo nei momenti successivi la migliore assistenza possibile, date le circostanze, alla mamma e al neonato. Al tempo stesso, è stato attivato prontamente l’ospedale Gaslini in modo che il soccorso del neonato e della puerpera avvenisse nel più breve tempo possibile, anticipando anche l’arrivo della nave a Genova.

A quel punto, il personale del nosocomio pediatrico genovese si è recato a bordo, attivando lo STEN, servizio di trasporto neonatale d’emergenza. Le condizioni altamente critiche iniziali hanno reso necessaria l’immediata e pronta intubazione del neonato a bordo della nave per stabilizzare le sue condizioni di elevata criticità, collegandolo a un ventilatore meccanico.

La neonatologa del Gaslini Federica Mongelli insieme all’infermiera professionale Denise Ruaro hanno provveduto anche alla gestione del trasporto, senza che si verificassero eventi avversi.

"Abbiamo trovato il neonato in serie difficoltà respiratorie, con temperatura molto bassa (ipotermia), che è uno dei problemi dei piccoli pazienti pretermine insieme alla necessità di apporto di liquidi per via endovenosa" spiega la dottoressa Mongelli della UOC Patologia Neonatale dell’Istituto Giannina Gaslini.

Grazie al soccorso tempestivo, le condizioni del neonato sono adesso stabili. Il bimbo è sottoposto a cure intensive e al momento non sono state rilevate complicanze tipiche della prematurità, anche se si dovrà aspettare ancora un po’ prima di “sciogliere la prognosi”. Anche la mamma si trova al Gaslini in buone condizioni.

Costa Crociere ha ringraziato sentitamente il personale dell’ospedale pediatrico G. Gaslini e lo staff della nave: la prontezza e la collaborazione dei due staff ha permesso di prestare tutte le cure possibili al piccolo, nonostante il contesto non ospedaliero e la nascita improvvisa.