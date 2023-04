Il Pd Albenga attacca la minoranza: "Fallito il tentativo di bloccare i lavori intimidendo il Consiglio comunale"

"Vergognoso il comportamento della minoranza in consiglio comunale". Questo l'attacco del circolo Pd Albenga che aggiunge: "Abbiamo appena finito di denunciare il colpevole assenteismo del presidente del consiglio Distilo dal CAL e già dobbiamo assistere ad un nuovo indecoroso episodio di spregio verso le istituzioni per le quali manca completamente di rispetto".

"Ieri sera, durante il consiglio comunale di Albenga, Diego Distilo (FdI), Eraldo Ciangherotti (FI), Cristina Porro (Lega) e Gerolamo Calleri hanno abbandonato l’aula con l’aggravante di non fornire motivazione alcuna relativa ad un atto così grave. Ha abbandonato l'aula anche Roberto Tomatis (FdI) ma perlomeno fornendo una qualche spiegazione, anche se non molto chiara".

"Resta il fatto che quasi tutta la minoranza ha abbandonato l'aula senza dare spiegazioni solo per cercare di bloccare i lavori del consiglio comunale e l’approvazione di importanti spese per lavori e servizi alla città dei quali i cittadini potranno beneficiare a breve. Un loro comportamento teso solo a danneggiare i cittadini di Albenga per poi distorcere i fatti e cercare di riscuotere consenso.

È un atteggiamento gravissimo", aggiungono i Dem.



"In particolare il comportamento del presidente del Consiglio è stato assurdo e nuovamente indegno della carica che ricopre. Non è accettabile che lasci l’aula senza spiegazione alcuna proprio il presidente che la presiede! Ed è scappato senza rispondere alle richieste dei consiglieri di maggioranza e degli assessori che chiedevano chiarimenti a gran voce. Se Diego Distilo ha deciso di svolgere il suo ruolo solo sui giornali e non nelle aule istituzionali, rinunci alla sua indennità e si dimetta, perché albenga ha bisogno di persone che tengono alla città e ai suoi cittadini, non di chi pensa solo a bloccare i lavori e non è trasparente ne verso il consiglio ne verso gli albenganesi".



"Rispettiamo al contrario il comportamento di Riccardo Minucci, unico membro della minoranza che ha deciso di svolgere il suo compito restando in aula, dimostrando così serietà e giusta interpretazione del suo ruolo, al contrario dei suoi colleghi di minoranza".



"Ma i cittadini devono sapere che il tentativo di bloccare i lavori intimidendo il Consiglio comunale è andato fallito e la seria amministrazione Tomatis, insieme a giunta e consiglieri di maggioranza a cui va il nostro plauso, ha comunque portato avanti con determinazione la seduta approvando molte opere di cui la comunità di Albenga beneficerà a breve", concludono dal Pd.