Cade infortunandosi a una caviglia, soccorsi per una 57enne sull'altopiano delle Manie

Intervento dei soccorritori nella zona dell'altopiano delle Manie per una donna savonese di 57 anni che, durante un'escursione, è caduta infortunandosi alla caviglia destra.

Non essendo più in grado di proseguire sul percorso, per la donna è stato necessario l'intervento da parte di Soccorso alpino e speleologico Liguria e Vigili del fuoco.

Una volta immobilizzato l'arto, la vittima della caduta è stata sistemata su una barella e portata sulla strada.

Qui è stata presa in carico dal personale della Croce Bianca di Noli che l'hanno trasportata al Santa Corona di Pietra Ligure.