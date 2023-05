Complotti e teorie sull'allunaggio: una conferenza dedicata con l'associazione ARIA

L'Associazione Ricerca Italiana Aliena (ARIA), guidata dall'ufologo savonese Angelo Maggioni, sta organizzando un evento dedicato alle missioni lunari, in programma il 5 maggio 2023, affrontando le teorie del complotto riguardanti l'allunaggio del 1969.

L'evento vedrà la partecipazione di ospiti altamente professionali e competenti, tra cui esperti nel campo dell'esplorazione spaziale, scienziati e studiosi delle missioni per esaminare dettagliatamente le teorie complottistiche e fornire un'analisi basata su dati scientifici, esperienze personali e conoscenze approfondite.

Tra i conferenzieri ci saranno figure di spicco del panorama scientifico. Parteciperanno il dottor Fabio Ippoliti, ingegnere aerospaziale presso la Thales Alenia Space; il giornalista aerospaziale, scrittore e divulgatore scientifico per la RAI ed altre testate televisive e della carta stampata, Giorgio Di Bernardo Nicolai; l'ingegnere e astrofisico Fabio Cappiello, presidente della società BFC SPACE che edita la rivista "Cosmo", con l'obiettivo di lanciare entro il 2024 un satellite con a bordo un telescopio che potrà essere noleggiato agli astrofili o ai professionisti, università, astronomi, astrofisici, eccetera; il critico cinematografico, giornalista, regista e sceneggiatore Marco Spagnoli che da uasi vent'anni si occupa di cinema e di spettacolo per diverse riviste cartacee e online; infine il componente del gruppo CICAP Marche e Debunker esperto nelle fake-news e nelle indagini del territorio Michele Manzoni, in campo ufologico prezioso nel scovare identità, documenti che sfatano alcuni finti casi spacciati per reali.

"Un appuntamento molto importante perché - spiega lo stesso Maggioni - se tutto andrà bene e ci saranno i riscontri e interessi anche da parte del mondo scientifico si aprirà ufficialmente la strada per una nuova ufologia scientifica, seria, onesta intellettualmente che si avvale del consulto e dei preziosissimi consigli degli uomini della scienza", al quale l'ufologo rivolge un appello a una stretta collaborazione con A.R.I.A.

La conferenza sarà visibile sul canale YouTube dell'associazione.