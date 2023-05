"Natura, Storie, Arte": mostra e laboratori per valorizzare la vallata del Letimbro

Domenica 7 maggio, alle ore 16,30 presso il “Roseto dei Papi” a Savona (via Lichene, 3), si terrà l'inaugurazione dell'evento "Natura, Storie, Arte" che si svolgerà per tutta l'estate in vari luoghi della Valle del Letimbro e si concluderà con la Festa in San Bartolomeo del Bosco a Settembre.

L'evento è promosso dall'associazione Savonese “doMani” e il Condominio Condiviso Ecologico “Roseto dei Papi. Verranno esposte opere d'arte di vari artisti, che presenteranno le loro opere, ci sarà un buffet e verrà esposto il programma delle iniziative teso a valorizzare la vallata del Letimbro nei suoi vari aspetti ambientali, ludici, culturali, religiosi, sportivi.

Durante il periodo di apertura della mostra in programma fino al 16 giugno si terranno vari laboratori tenuti dalle associazioni doMani, Pippinin, Qui Arte, Asya Om, In Legend, "Alpi del Mare", "La Rosiera". Le iniziative saranno rivolte a bambini, adolescenti e adulti, nonché una serie di conferenze sui temi ambientali ed alimentari.