Cairo festeggia una nuova centenaria: auguri a nonna Rita Briano, storica postina

Storica postina della cittadina valligiana, Rita ha lavorato vent’anni nelle poste iniziando distribuendo la posta a bordo della sua bicicletta, affrontando salite ripide e discese altrettanto pericolose sulle cosiddette strade bianche, ricoperte di ghiaia nelle migliori ipotesi, infangate con la pioggia e faticosissime con la neve.

Rita è anche però stata la prima postina a munirsi di un ciclomotore per la consegna della posta e tutti la ricordano in valle per le sue manovre spericolate e la sua precisione nella consegna della corrispondenza.

Anche oggi, a distanza di tanto tempo dalla fine del suo lavoro, la memoria non l’ha abbandonata e ricorda benissimo i cognomi dei residenti nelle sue zone, assolutamente impervie.