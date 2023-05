Videosorveglianza ad Albisola, via all'installazione di 14 telecamere all'ingresso e all'uscità della città

Come specificato in sede di progettazione nel 2021 e come comunicato nel 2022 in sede di partecipazione al bando del Ministero dell'Interno (leggi QUI), il comune di Albisola Superiore ha annunciato di aver ottenuto il finanziamento di 160mila euro, a cui si aggiungeranno gli 80mila euro già stanziati a bilancio, delle casse comunali per un totale complessivo di 247mila euro per il progetto di potenziamento della videosorveglianza.

"L'installazione di telecamere agli ingressi e all'uscita della città, 7 di contesto e 7 targa system, saranno un importante miglioramento della sicurezza urbana a tutela dei cittadini, del patrimonio comunale e di contrasto alla micro-criminalità - dice il vicesindaco e assessore Roberto Gambetta - Si tratta di un progetto inserito nel nostro programma elettorale e di un altro obiettivo raggiunto dall'azione della nostra amministrazione per la nostra città".