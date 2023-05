"Cronaca di un anno di cronaca", consegnati i premi ad Alassio (FOTO)

Si è svolta nella sala "Roberto Baldassarre" della biblioteca civica di Alassio la consegna dei Premi “Cronaca di un anno di cronaca”, la 24° edizione riservata agli alunni delle scuole medie di Alassio che si sono cimentati a stendere un tema di taglio giornalistico sugli avvenimenti della Città dl Muretto.

Il premio era stato ideato da Nello Aicardi, assieme ai giornalisti del Gruppo Cronisti Liguri Sergio Veccia e Alfredo Provenzali e Natalino Famà, da alcuni anni scomparsi. La manifestazione di consegna dei riconoscimenti è però andata avanti , grazie all’Associazione Amici di Borgo Coscia (presidente Domenico Bogliolo) e alle nipoti di Nello Aicardi, Antonella e Piera Olivieri.

Vincitrice assoluta di questa edizione è risultata Yasmin Aarab della 3.a media C Ollandini. Con il suo articolo “Giovanni Impastato per le Scuole di Alassio” ha spiegato l’incontro degli allievi delle medie alassine con Giovanni, fratello di Giuseppe Impastato, barbaramente ucciso il 9 maggio 1978 dai “picciotti” del boss Gaetano Badalamenti, da lui chiamato “Tano Seduto”.

Hanno seguito in classifica: Viola Gloria Riva, 3.a B Ollandini con “Il Premio inaspettato; Fabiola Padilla, 2.a D Ollandini con “Il mare dentro i rubinetti”; Carla Ferrandi, 2.a B Ollandini con “I nove gattini sopravvissuti”; Lorenzo Penone, 1.a C. Ollandini con “Giallo al Grand Hotel”; Sofia Ravotti, 3.a Ollandini, con “Interessanti realtà si prospettano anche ad Alassio”.

Premio speciale dedicato a Natalino Famà. Primi ex aequo: Marta Ghigliazza ( 5.a B Oldano) con: “Proteggere Alassio salvando le sue spiagge: Il ripascimento è la soluzione giusta per il futuro della città?”; Lorenzo Basotti, 5.a Scuola Primaria Moglio, con “Air Show”.

Seguono in classifica per questo premio: Leonardo Boiero, 2.a Istituto Salesiani co “Imperia: crisi idrica, appello di Rivieracqua alla cittadinanza”; Martina Rapa, 1.a D Ollandini con “I murales di Alassio”.

Premio speciale dedicato a Stefania Savona. Conferito a Chiara Hodaj, 3.a D Ollandini con “La Villa Pergola e il parco più bello d’Italia: Alassio fiera di questo titolo prestigioso”; Samir Ermis, 3.a B Ollandini con “L’Eden di Alassio”.

Premio speciale Milla e Nello Aicardi. Ex aequo a Corrado Cabrini, 1.a Istituto Salesiano con “ Ondata di furti nelle attività commerciali a Loano: tentata rapina con pistola giocattolo”; Bernadette Livia Mattessich, 3.a Istituto Salesiano con”Gabriele Andriulli ad Alassio”.

Premio esordienti (riservato agli alunni della 5.a Elementare”) dedicato ad Alfredo provenzali e Sergio Veccia. Anche questo premio ex aequo a Benedetta Ottobelli, 5.a Scuola Primaria V. Oldano con “un flash-mob contro la guerra in Ucraina "Vogliamo la pace"; Benedetta Nattero, 5.a Scuola Primaria Moglio con “Incendio ad Alassio”,

Erano presenti alla cerimonia di premiazione le autorità cittadine, Domenico Bogliolo per l’associazione Amici di Borgo Coscia, Piera e Antonella Olivieri, e i giornalisti Enrico Valente (Il Secolo XIX e Gazzetta dello Sport) in rappresentanza del Gruppo Cronisti Liguri e lo storico Capo redattore dell’Ansa Genova Aldo Repetto.