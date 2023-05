"Interferenze", l'arte racchiusa in un drink: Bernardo Cesare espone le sue opere ad Alassio

Basta una goccia per fare un bellissimo quadro. Ma la goccia deve essere di un aperitivo o bevanda dissetante. Lo stesso vale per le rocce: basta un frammentino microscopico per realizzare un coloratissimo quadro.

A tanto è arrivato Bernardo Cesare, un professore universitario veneziano con cattedra di Petrografia (lo studio della classificazione delle rocce) all'Università di Padova.

Una goccia di Aperol o Campari o Limoncello, vista e fotografata al microscopio, dà un’immagine bellissima, coloratissima, dando la possibilità, ingrandendo l’immagine riprodotta, di realizzare un bellissimo quadro.

Lo stesso accade co un frammento di roccia o minerale. Eccone la spiegazione data dall'artista/docente che dal 5 al 21 maggio espone presso la galleria Artender di Alessandro Scarpati ad Alassio.

Titolo delle sue opere: "Interferenze". Il 20 maggio Bernardo Cesare terrà in galleria Artender una conferenza per illustrare il suo originale metodo di realizzare quadri.