Una coltre di fumo si alza in cielo e scatta l'allarme. Nel tardo pomeriggio odierno i vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio divampato in un'officina situata all'interno del porto di Savona.

La centrale operativa del 112 ha mobilitato anche i sanitari. La situazione, secondo quando riferito, sarebbe sotto controllo. Le cause del rogo sono ancora in via di accertamento.