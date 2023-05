Un sub di 70 anni è stato soccorso a Capo Noli. L'allarme è stato lanciato nel pomeriggio odierno. L'uomo avrebbe accusato un malore.

La centrale operativa del 112 ha attivato sul posto la Croce Bianca di Noli, l'automedica e l'elicottero Grifo da Albenga. Mobilitati anche i carabinieri.

L'uomo è stato trasportato per via aerea all'ospedale San Martino di Genova. Non sarebbe in pericolo di vita.