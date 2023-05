A Marina arriva Finale for Nepal, modifiche per il mercato settimanale e i mercatini ortofrutticoli

Sarà un fine settimana all'insegna dello sport e della solidarietà il prossimo, dal 12 al 14 maggio, a Finalmarina, sede da un paio d'anni dell'immancabile appuntamento con "Finale for Nepal".

Per l'allestimento e lo svolgimento della manifestazione sono previste alcune modifiche al commercio sulle aree pubbliche che coincideranno con quelle occupate dagli allestimenti che prevedono l'installazione di alcune pareti per l'arrampicata, stand e non solo.

Non si svolgerà quindi, giovedì 11 maggio, il mercato settimanale sul lungomare Migliorini. Saranno invece regolarmente presenti i banchi del settore agroalimentare e florovivaistico di piazzale Vuillermin.

Per quanto invece riguarda il mercatino ortofrutticolo, nei giorni di mercoledì 10 e sabato 13 maggio i banchi non si troveranno nella tradizionale location di piazza Vittorio Emanuele ma sul lungomare Migliorini, a partire dai Bagni America in direzione ponente.