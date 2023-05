Inclusività anche per i più piccoli: al parco Peter Pan di Albenga nuovi giochi accessibili a tutti

Il Parco Peter Pan sempre più inclusivo grazie ai 2 giochi pensati appositamente per bambini con disabilità acquistati grazie ai fondi ottenuti dal Comune di Albenga attraverso la partecipazione al bando regionale per l’inclusione delle persone con disabilità.

"Oltre agli interventi manutentivi volti a garantire la sicurezza dei bambini che il Comune di Albenga, grazie alla ditta Gioco Arredi Service, effettua regolarmente su tutti i parchi gioco - afferma l’assessore Marta Gaia - l’Amministrazione ha voluto dare un segnale forte in tema di inclusività partecipando al bando regionale al fine di trovare le risorse per installare 2 giochi inclusivi pensati appositamente per bambini con disabilità".

L'assessore spiega quindi quali sono stati gli interventi finora messi in campo: "La settimana scorsa è stato installato un castello in parte percorribile anche in carrozzina e con giochi sensoriali lungo il percorso, mentre in questi giorni sarà posizionata anche la giostra a livello della pavimentazione su cui possono salire anche i bambini in carrozzina".

"È importante promuovere l’inclusività fin dalle più tenere età e il modo migliore per farlo è attraverso il gioco" conclude l'assessore Gaia.