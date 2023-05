Savona, la Rari Nantes premiata in Comune. Presidente Polti: "I savonesi ritornino in piscina per rivivere i vecchi fasti" (VIDEO)

Una vicinanza alla Rari Nantes Savona che vada oltre alle singole finali ma che coinvolga i cittadini sempre, nei confronti di una società sportiva che è un fiore all'occhiello non solo per la città della Torretta ma per tutto il savonese.

Questo il concetto espresso già a piu riprese anche negli ultimi anni, durante la cerimonia di premiazione della squadra che si è svolta nella sala rossa del Comune di Savona per omaggiarli dopo il raggiungimento della finale di Len Euro Cup. I ragazzi di mister Alberto Angelini e la società hanno ricevuto dal sindaco Marco Russo e dall'assessore allo sport Francesco Rossello le medaglie e il premio "Sportivi Savonesi del Mondo".

"La gente ha voglia di rivivere i vecchi fasti e per provare di nuovo quelle emozioni deve rigettarsi in piscina per far sì che si possa ancora sperare in un qualcosa del genere - ha detto il presidente Daniele Polti - la speranza è che la piscina si riempa come nelle finali, non è stato così per i playoff, ma da parte mia l'impegno ci sarà e spero che qualcuno mi possa aiutare per questo".

"Speriamo di creare ogni sabato un evento per questa Rari, che ci sia sempre un pubblico a seguirci numeroso e che ci sia più gente che vuole avvicinarsi nel settore direttivo o come sponsorizzazioni, per poter crescere ancora di più anche dal punto di vista economico. Se si vuole andare a competere per i grandi trofei sia in Italia che all'estero bisogna andarsi ad attivare anche sotto quel profilo" ha proseguito l'allenatore biancorosso.