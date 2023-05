Savona, Matilde Silvano si aggiudica il concorso "Caterina Sambin Vetro & Ceramica"

Domani, giovedì 11 maggio, alle ore 15 nell'aula magna del liceo artistico "Arturo Martini" di Savona, si svolgerà l’ultimo atto della seconda edizione del progetto "Caterina Sambin Vetro & Ceramica”.

L'iniziativa quest'anno prevedeva un concorso di product design a cui ha partecipato la classe 5 R dell'istituto savonese: i giovani studenti si sono dovuti cimentare nella progettazione di una mise en place destinata a presentare un piatto di chef Giuse Ricchebuono, una versione “stellata” dello Zemino di seppie, piatto appartenente alla tradizione gastronomica ligure, per l'occasione realizzato in tre consistenze: solida, liquida e semisolida.

Durante l'incontro l’imprenditrice valbormidese Caterina Sambin consegnerà alla vincitrice del concorso Matilde Silvano un assegno di mille euro. Al secondo posto, pari merito, si sono classificati Elisa Lolli ed Emanuele Renzoni. Terzo posto per Andrea Concato. Menzioni speciali ad Aurora Buscaglia e Emma Frumento. Verrà inoltre consegnato un attestato di merito ai ragazzi i cui progetti si sono distinti per "innovazione formale e tecnologica”.

La commissione giudicatrice dei lavori, che si è riunita il giorno 31 marzo, era composta da Enrico Gollo, presidente ADI Liguria; Nicoletta Negro, assessore alla Cultura e Vicepresidente dell'Associazione Italiana Città della Ceramica; Gian Luigi Pantaleo, presidente ISVAV, Museo dell’Arte Vetraria Altarese; Giuse Ricchebuono, Chef al ristorante Vescovado di Noli e Caterina Sambin, Imprenditrice.

L'evento sarà ospitato dal Dirigente Scolastico Domenico Buscaglia con interventi da parte di Enrico Gollo, presidente ADI Liguria, Nicoletta Negro, assessore alla Cultura e Vicepresidente dell'Associazione Italiana Città della Ceramica e Antonella Porta, docente della classe 5R coinvolta nel progetto.

Il progetto Caterina Sambin Vetro & Ceramica è nato due anni fa dalla volontà dell’imprenditrice di coniugare la propria esperienza lavorativa a contatto con i giovani con la sua passione per il design e per la continua ricerca di soluzioni nuove e creative, e al contempo di offrire ai giovani del nostro territorio l’opportunità di esprimere la propria creatività e capacità progettuali.

Avviato nel 2021 con una classe quarta del liceo Artistico, la prima edizione del progetto si poneva un duplice obiettivo: da una parte trasferire agli studenti la capacità di realizzare una prima serie di oggetti in ceramica e in vetro, dall’altra lo studio, l’analisi e la realizzazione di decori ispirati alla tradizione e rivisitati in chiave contemporanea.

Questi due obiettivi hanno portato alla realizzazione di una serie di bijoux e di complementi per la tavola in vetro e ceramica, che al termine dell’anno scolastico 2021-22 sono stati presentati ed esposti nei locali del ristorante BINO, al piano Zero del Museo della Ceramica di Savona.

Alla sua seconda edizione, fortemente voluta da Caterina Sambin, il progetto è consistito quest’anno in un contest di product design, volto a sensibilizzare gli studenti del corso di design del liceo Artistico Arturo Martini di Savona all’uso progettuale del vetro e della ceramica, materie prime tipiche dei rispettivi due distretti produttivi della provincia di Savona.