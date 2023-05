Savona, online il geoportale del Comune con le schede dei cantieri finanziati con fondi Pnrr

E’ online il nuovo geoportale che l’Amministrazione comunale ha costruito per la visualizzazione di tutti i progetti finanziati con risorse Pnrr che verranno costantemente aggiornate.

I vari interventi sono rappresentati da punti di un diverso colore a seconda della missione di riferimento e da una parola chiave. E' possibile visualizzare anche una breve scheda riassuntiva dei principali dati.

“L’intento – spiega l'assessore Ilaria Becco - è riunire in un unico luogo tutte le informazioni relative ai cantieri, partiti o in partenza, che nei prossimi anni cambieranno il volto di Savona. Tutti gli interessati potranno così trovare le informazioni relative ai progetti, ai finanziamenti che fino ad ora erano presenti sotto diverse voci del sito del Comune di Savona nella sezione ‘Amministrazione Trasparente'. Sul geoportale le informazioni sono organizzate, raggruppate per progetto e facilmente fruibili. Verranno anche aggiornate step by step e corredate, dove possibile, da rendering e fotografie”.

QUI il link per visitare il nuovo geoportale.