Sentieristica e outdoor, Tomatis (sindaco Albenga): "Puntiamo alla valorizzazione dell'intero comprensorio"

Albenga punta sempre più sulla valorizzazione del territorio e dell’entroterra guardando a un settore in gran crescita per numero di appassionati e praticanti come quello dell’outdoor, che entra nel vivo con un maggio intenso di appuntamenti.

Per farlo, oltre ad eventi ad hoc, come ad esempio la 1° Fiera dell’outdoor (dove grandi e piccini hanno potuto provare sport come l’arrampicata grazie alla parete rocciosa tra le torri, lo skateboard e molto altro) o la XCO Coppa Città di Albenga competizione internazionale di mountainbike arrivata quest’anno a circa 1500 partecipanti, che ha fatto registrare ad Albenga oltre 3mila presenze nel weekend dal 10 al 12 marzo, sta portando avanti progetti ed investimenti.

Tra questi primo tra tutti la ristrutturazione e restauro del fabbricato “ex casa comunale” di Campochiesa che trasformerà l’edificio nella “Casa dell’Outdoor”, un centro per manifestazioni e servizi di carattere turistico e sportivo.

La Casa dell’Outdoor sarà un punto di riferimento per il territorio anche nell’ottica di una valorizzazione comprensoriale, in particolare con i comuni limitrofi (ad esempio Ceriale e Cisano), collegati attraverso una fitta rete sentieristica che attualmente è curata, per quanto di competenza del comune di Albenga dal CAI e dall’UCLA.

Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: “L’outdoor è un settore sul quale stiamo puntando molto sia con la valorizzazione della sentieristica esistente sia attraverso investimenti e progetti nuovi che porteranno a un ulteriore sviluppo in termini di turismo e presenze su tutto il comprensorio. Su tematiche come queste che guardano anche alla tutela ambientale e più in generale del territorio, ragionare in termini comprensoriali è fondamentale e la nostra intenzione è senza dubbio quella di sviluppare sempre più sinergie che possano andare in questa direzione”.

Programma prossime escursioni

Sabato 13 – 20 – 27 maggio e 3 giugno

Via Iulia Augusta variante sentiero Balcone e dell’Onda

Dislivello 400 metri

Tempistica 4/5 ore

Pranzo al sacco. Ritrovo ore 9.00 in Piazza del Popolo

Domenica 14 maggio

Albenga- Monte Bignone

Dislivello 550 metri

Tempistica 5 ore e mezza

Pranzo al sacco. Ritrovo ore 9.00 in Piazza del Popolo

Domenica 21 maggio

Sentiero Ilaria del Carretto

Dislivello 350 metri

Ritrovo ore 9.00 Parcheggio ingresso a valle di zuccarello

Domenica 28 maggio

Peagna – Valle Ibà e Pizzo Ceresa

Dislivello 550 metri

Tempistica 5/6 ore

Ritrovo 8.30 presso museo Paleontologico di Peagna.

Info Generali: per partecipare alle escursioni è necessario prenotare entro le 12.00 del giorno precedente. Per info e prenotazioni è possibile rivolgersi allo IAT comprensoriale della Torre Civica di Albenga tel: 335 53 66 406.