Celle piange la scomparsa di Michele Isetta

Celle è in lutto per la scomparsa di Michele Isetta. Figura storica e di riferimento per il volontariato del comune cellese, aveva 94 anni.

Michele dopo aver iniziato a lavorare come muratore a 14 anni, dal 1953 al 1957 navigò sui piroscafi mercantili della società Corrado di Genova, per oltre quindici anni invece, dopo aver contribuito alla costruzione della fabbrica, fece l’operaio nella catena di montaggio nella Olmo.



Finita l’attività lavorativa, si era dedicato al mondo del volontariato: da circa 40 anni era un milite-alfiere della Croce Rosa cellese, alfiere e membro del consiglio direttivo della Società Mutuo Soccorso e dell’Associazione Nazionale marinai d’Italia. È stato inoltre priore della Confraternita dell’Oratorio San Michele.



Al suo fianco dal 1959, fino alla sua scomparsa all'età di 87 anni nel dicembre 2021 la moglie Giovanna Rosa Zanni conosciuta da tutti come Rosetta. Una coppia unita che i cellesi non dimenticheranno.

Il Santo Rosario sarà celebrato giovedì 11 maggio presso l'oratorio San Michele alle ore 18:30. I funerali avranno invece luogo venerdì 12 Maggio alle 15:30 nella chiesa parrocchiale S. Maria Assunta in Celle Piani.



Da parte di tutta la redazione di Savonanews le più sentite condoglianze ai familiari.