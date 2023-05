A Savona il vernissage della retrospettiva "Impact Alchemy" di Julian Tiscione (FOTO)

La banca, grazie all’iniziativa promossa dalla senior private banker Alessandra Brandone, dedica ampio spazio all’artista savonese, che dal 2006 cura la galleria d'arte "Vico Spinola", ubicata nel centro storico della città. La galleria ospita opere d'arte contemporanea e nei suoi spazi vengono organizzati frequentemente eventi volti a promuovere gli artisti che espongono, ma si occupa anche di pittura internazionale del XIX e XX secolo, dai Macchiaioli, agli Impressionisti, agli esponenti del Futurismo. "Impact alchemy" è parte del progetto artistico di Tiscione, che rielabora con un personale linguaggio altamente evocativo e riconoscibile, la forza del colore e i contrasti cromatici, un impatto forte e mirato a suscitare emozioni nell'osservatore.

“Siamo felici di aprire le porte della nostra prestigiosa sede di Savona per ospitare le opere dell’artista Julian Tiscione e offrire ai cittadini savonesi nuovi spunti di riflessione dal mondo dell’arte. Il nostro impegno in favore del territorio vuole andare oltre la sfera patrimoniale, per questo siamo particolarmente orgogliosi di poter proporre a tutti gli appassionati d’arte una mostra come questa”, ha dichiarato Fabio Venturino, Area Manager Liguria - Piemonte - Valle d'Aosta di· Banca Generali Private.

La mostra sarà visitabile dal lunedì al venerdì nelle fasce orarie 9-13 e 15-17.