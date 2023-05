Albenga: festa di Sant'Isidoro, i buoi traineranno la statua del patrono degli agricoltori

Anche quest’anno torna ad Albenga la festa di Sant'Isidoro, patrono degli agricoltori. Domenica 14 maggio a partire dalle ore 9 nel centro storico, piazza San Michele e piazza IV Novembre, saranno presenti stand espositivi con le eccellenze del territorio e i mezzi agricoli della tradizione.

Afferma il vicesindaco Alberto Passino: "La festa di Sant'Isidoro è tra gli eventi che ricordano la tradizione, l’origine e la vocazione agricola della nostra città e avvicina, anche fisicamente, quelle che sono le eccellenze che caratterizzano e rendono unica la nostra città: agricoltura, storia e cultura".

"Salvo le incertezze dettate dalle previsioni meteo del mattino, al pomeriggio, dopo le celebrazioni religiose, partirà dal centro storico la processione per le vie della città. La statua del Santo sarà trainata dai buoi. Sarà presente la banda di Pontelungo, la Confraternita di Campochiesa e un cospicuo numero di trattori che stazioneranno nel centro storico".

"Voglio ringraziare tutti coloro che hanno collaborato all'organizzazione della Festa di Sant'Isidoro, in particolare l’associazione Vecchia Albenga che ha contribuito a riportare in auge la festa e l’associazione Tra Le Torri per il contributo fattivo", conclude Passino.