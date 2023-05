Savona, le lettere di Vera Grita al suo padre spirituale in un incontro in Seminario

Sabato 13 maggio alle ore 15:30 nella Chiesa Maria Ausiliatrice, in via Piave, si terrà la lettura del testo "Una storia vera", rievocazione della vita, del messaggio e dell'opera di Vera Grita, a cura di don Giovanni Margara, Maria Montanaro e Daniela Lovisolo. L'evento concluderà il ciclo su "I mistici nella Chiesa" ed è inserita fra gli eventi promossi dalla Fondazione Vera Grita e don Gabriello Zucconi - Opera dei Tabernacoli Viventi e dalla Parrocchia Maria Ausiliatrice per celebrare il centenario della nascita di Vera Grita (1923 - 1969), Serva di Dio, salesiana cooperatrice e mistica dell’Eucaristia, della quale è in atto la causa di beatificazione.

A Roma dal 4 al 9 luglio presso la Comunità di San Tarcisio il salesiano don Francesco Marcoccio guiderà gli esercizi spirituali. L'8 luglio nella Chiesa San Gioacchino in Prati si terranno la visita e una preghiera al fonte battesimale in cui Grita ricevette il battesimo. A seguire visita alla Scala Santa e alla Basilica San Pietro in Vaticano.