Albenga, Distilo attacca: "C'è un problema sicurezza in città, ma l'amministrazione Tomatis fa orecchie da mercante"

"Mentre l’amministrazione comunale sale su ogni palco per prendersi meriti di altri, come è successo per la festa dell’Albenga Calcio, in città ci sono risse con feriti in diverse zone".

Diego Distilo, esponente di Aria Nuova per Albenga e presidente del Consiglio comunale attacca: "Ieri sera attorno alle ore 19 in via dei Mille abbiamo assistito all'ennesima lite tra cittadini stranieri che poteva causare gravi danni a qualsiasi passante".

"Mi dispiace molto dover mettere in luce questa cosa, ma l’amministrazione non è presente sul pezzo e soprattutto non si rende conto della situazione. Abbiamo visto nei giorni scorsi un'intervista del sindaco Tomatis dove giustamente faceva presente quanto è bella Albenga e il suo centro storico, tralasciando però un piccolo particolare: prima di fare certe affermazioni dovrebbe girare per la città per verificare qual è il vero stato dei luoghi".

"Lui però non lo fa, e infatti viene puntualmente sbugiardato dai video pubblicati suoi social da parte della cittadinanza. Io credo che prima di fare certe dichiarazioni dovrebbe occuparsi della programmazione degli interventi con la stesura di crono-programmi dettagliati, ma per lui queste parole sono sconosciute".

"Nel frattempo, malgrado il grande lavoro delle forze dell’ordine, l’amministrazione fa occhio da mercante con il problema sicurezza in città, senza pensare che l’estate non è ancora iniziata e le necessità saranno sempre maggiori". "

"A noi però non piace solo criticare, se lui avesse mantenuto gli impegni politici presi con il 10,5 % dei votanti di Albenga che mi ha sostenuto e poi votato alle ultimo comunali, oggi con la nostra nuova società pubblica, potevamo avere degli steward per la città, che pur non potendo intervenire direttamente nelle risse, potevano essere occhi vigili attenti di aiuto alle forze dell’ordine. Invece ha preferito rimangiarsi la parola e questi sono i risultati", conclude Distilo.