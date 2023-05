"La solidarietà di Savona del passato e nel presente": appuntamento all'Archivio storico diocesano

Con la seconda, dal sottotitolo "La solidarietà nel presente", dal 13 al 21 maggio il Complesso Museale della Cattedrale e Cappella Sistina offrirà una visita guidata dedicata alle associazioni che operano nel sociale e nel settore della disabilità per creare un dialogo e un rapporto che in un futuro prossimo coinvolga tutti coloro che volessero diventare guide turistiche "speciali" del complesso medesimo.

Intanto l'Ufficio per i Beni Culturali Ecclesiastici diocesano ha coinvolto il Centro di Servizio per il Volontariato Ponente Ligure Solidale per promuovere nelle Giornate visite dedicate alle persone con difficoltà di "lettura e interpretazione" dell’arte. CVS Polis si è impegnata a contattare le associazioni per definire un calendario loro riservato e definire un'agenda di azioni concrete adatte alle specifiche problematiche dei visitatori.