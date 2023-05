Pietra, dal Gruppo Auser una donazione alla rp Santo Spirito con i proventi dello spettacolo per la Festa della donna

Lunedì scorso, i volontari del Gruppo Auser di Pietra Ligure hanno consegnato alla residenza protetta comunale “Santo Spirito” l’assegno con i proventi frutto dello spettacolo “Donne di giorno in giorno” organizzato da Auser, con il sostegno degli assessorati al Turismo e Cultura e alle Politiche Sociali, al Teatro Moretti, in occasione della Festa della Donna, con una connotazione spiccatamente solidale che ha visto il ricavato dell’ingresso ad offerta libera interamente devoluto alla “S. Spirito”.

A ricevere la donazione, oltre al personale della Santo Spirito, l’Assessore alle politiche sociali Marisa Pastorino, accompagnata dalla dirigente del settore dott.ssa Sandra Perego e dalla responsabile dell’ufficio servizi sociali dott.ssa Valentina De Martini.

“Una donazione “speciale” da parte dell’associazione della terza età che, oltre a gestire con “successo” il Centro anziani comunale, è presentissima sul territorio con numerose iniziative di solidarietà e aiuto concreto a tutta la nostra comunità – commenta l’assessore Marisa Pastorino - Un’altra bella iniziativa di solidarietà a favore degli ospiti della residenza protetta Santo Spirito, per noi tutti un vero luogo del “cuore” cui dedichiamo impegno continuo e risorse importanti. Non possiamo che ringraziare i volontari, e amici, dell’Auser di Pietra Ligure per questo cospicuo regalo che sicuramente andrà a migliorare le giornate degli anziani presenti in struttura e, insieme a loro, ringraziamo tutti quelli che hanno contribuito alla raccolta benefica partecipando allo spettacolo al Teatro Moretti l’8 marzo scorso che ha unito l’aspetto culturale e di simpatica e allegra condivisione di un momento di festa con un obiettivo solidale”.