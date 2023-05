Spi Cgil Savona in piazza a Milano: "Basta scelte opposta alle necessità e ai diritti dei pensionati"

"La vertenza aperta da Cgil, Cisl e Uil nazionali e le 3 manifestazioni di Bologna, Milano (a cui parteciperanno i lavoratori ed i pensionati della Liguria), e Napoli sono la risposta alle scelte politiche del Governo in tema di lavoro, stipendi, pensioni, precarietà, fisco, sanità, sicurezza, previdenza".

Lo ribadisce il segretario di Spi Cgil Savona, Fausto Dabove, ricordando come "pensionate e pensionati saranno in piazza con lavoratrici, lavoratori, precari, giovani, disoccupati, per dare voce tutti insieme a una mobilitazione che riguarda tutti e per sostenere la piattaforma unitaria dei sindacati dei pensionati su sanità, fisco, previdenza, non autosufficienza".

"Vogliamo che i diritti degli oltre 15 milioni di pensionate e pensionati nel Paese vengano finalmente presi in considerazione - spiega - Chiediamo che diminuisca in modo strutturale il peso fiscale su stipendi e pensioni, vale a dire su chi le tasse le ha sempre pagate e continua a pagarle regolarmente. Va garantita la reale tenuta del potere d’acquisto delle pensioni dopo una vita di lavoro e di contributi regolarmente versati che, a causa di aumenti indiscriminati ed ingiustificati anche nei generi di prima necessità, pongono sempre più famiglie in difficoltà. Reclamiamo il rispetto del diritto alla salute, migliori servizi socio-sanitari, la difesa dei servizi pubblici e delle sedi da cui vengono erogati ai cittadini di un territorio sempre più depauperato anche da questo punto di vista: lo chiediamo con ancora più decisione dalla provincia più 'anziana' del Paese in cui il 30% della popolazione, quasi 80.000 persone, ha più di 65 anni".

"Su questi temi stiamo svolgendo assemblee e incontri con i pensionati della nostra provincia - aggiunge Dabove - Proseguiremo anche dopo la manifestazione di Milano a cui molti pensionate e pensionati di Savona hanno già garantito l’adesione".

"Basta essere sempre dimenticati dalla politica! Basta scelte che vanno in direzione opposta alle nostre necessità e ai diritti dei pensionati, come i tagli alle rivalutazioni per milioni di pensioni da lavoro, le ricadute prodotte dalle criticità della sanità pubblica e dei servizi pubblici nel territorio" è l'appello di Spi.

"È ora che le legittime richieste di pensionate e pensionati entrino realmente, non a parole, nell’agenda della politica - conclude Dabove - a partire da quella del Governo e del Parlamento, ed occorre continuare a ribadire queste richieste e pretendere risposte da chi le dovrebbe dare ma fa finta di niente o, addirittura, l’esatto contrario di ciò che servirebbe".