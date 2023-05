Albissola Marina: lo sport si fa per strada, in piazza Wifredo Lam l'evento "Urban Experience"

"Urban Experience", lo sport si fa per strada. Tutto pronto per l'evento in programma sabato 13 maggio ad Albissola Marina, in piazza Wifredo Lam, con inizio alle ore 14.

Un pomeriggio all'insegna del rap, djing, streetball, skateboard, blading, bmx, game of S.K.A.T.E, game of B.I.K.E. (premio in materiale), torneo 3vs3 (premio in cash), live rap e freestyle battle.