Diocesi, il 13 maggio le cresime a Finalmarina con monsignor Marino

Invece domenica 14 maggio alle ore 11 nella Chiesa parrocchiale San Giovanni Battista in Vado Ligure monsignor Marino presiederà una messa per la Festa della Mamma, che celebra la figura della madre, della maternità e del ruolo delle mamme nella società. La ricorrenza civile è nata a metà degli anni '50 in due diverse occasioni per motivi di promozione commerciale e religiosi. Da quest'ultimo punto di vista risale al 1957, quando don Otello Migliosi, parroco di Tordibetto di Assisi, in Umbria, ebbe l'idea di celebrare la mamma nel suo forte valore interconfessionale.