Usd Quiliano & Valleggia, serata di festa per la vittoria del campionato di prima categoria

La città di Quiliano organizza una serata dedicata alla squadra Usd Quiliano & Valleggia.

I festeggiamenti si terranno lunedì 15 maggio alle ore 21 presso la sala consiliare situata in piazza Costituzione a Quiliano. L’evento è dedicato all'eccellente risultato dell'Usd Quiliano & Valleggia: prima classificata al campionato prima categoria Liguria 2022/2023 girone B.

La squadra Q&V ha dominato la classifica per mesi senza mai rallentare il passo ed ha ottenuto questo importante traguardo grazie al percorso di programmazione della Società e all'impegno costante dello staff tecnico, del mister Chicco Ferraro e di tutti i ragazzi.

La cittadinanza, i tifosi e gli ex calciatori sono invitati a partecipare alla serata per festeggiare tutti insieme il ritorno in promozione. Per informazioni sull'evento contattare l’Ufficio Sport al numero 019 5000511.