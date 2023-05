L'assessore Gabriella Branca alla "Città dei Diritti": "Bell'evento per dire basta al rinvio delle norme anti-discriminazione"

"Teatro Carignano pieno e una presenza delle grandi occasioni per dare un segnale: non è più tempo di tergiversare, è necessario assumersi le responsabilità". Così l'assessore all'educazione alla cittadinanza attiva del Comune di Savona, Gabriella Branca, che ha appena concluso la sua partecipazione all'evento "La Città dei Diritti" a Torino. Un'assemblea di amministratrici e amministratori locali per fare il punto su discriminazioni, diritti di tutte le famiglie e urgenze.

Al centro dell'iniziativa ( leggi articolo su Torino Oggi ), il bisogno "di porre fine all'indefinitezza e alla mancata assunzione di responsabilità; le città italiane si uniscono, al di là dell'orientamento politico delle loro amministrazioni, per chiedere al Parlamento di modificare le norme che appaiono ormai superate dall'evoluzione della sensibilità sociale. I principi costituzionali di uguaglianza e di tutela della dignità della persona devono guidare il legislatore verso alcuni passi che appaiono ormai non più rinviabili".

Tra i temi, in particolare, che "La Città dei Diritti" ha indicato come urgenti per l'agenda politica, una norma che consenta il riconoscimento anagrafico dei figli e delle figlie delle coppie omogenitoriali e il matrimonio egualitario con il conseguente accesso alle adozioni così come previsto per le coppie eterosessuali.