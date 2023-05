Incidente per un biker a Giustenice: al Santa Corona con l’elisoccorso in codice giallo

Incidente a Giustenice intorno alle 12.30 per un biker genovese sul sentiero Hiroshima.

Sul posto sono intervenuti, lavorando in collaborazione, i Vigili del fuoco, i militi della Croce Bianca di Borgio Verezzi e il Soccorso alpino e speleologico Liguria.

Secondo quanto riferito, l’uomo si è rotto una caviglia durante l’escursione in una zona particolarmente impervia. Proprio per questi motivi, è intervenuto anche l’elisoccorso Grifo del 118, che ha vericellato a bordo il biker e lo ha trasportato all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice giallo.