Altare, due appuntamenti per Sol de Mayo 2023: la presentazione del libro di Michela Signorini e un omaggio al regista Teo de Luigi

Venerdì 19 maggio 2023 alle ore 17 ad Altare nella sala conferenze di Villa Rosa, nel Museo dell’Arte Vetraria Altarese, il Comitato per i Gemellaggi del Comune di Altare presenta il secondo appuntamento della manifestazione SOL DE MAYO 2023, ottava rassegna di proiezioni cinematografiche, eventi e incontri di approfondimento su Memoria, Migrazioni, Diritti Umani, dall’Italia all’Argentina.

Questo secondo incontro, dedicato al tema Migrazioni e diritti umani è articolato in due momenti.

Presentazione del libro Una goccia nel mare (Europa Edizioni, 2022) con l’autrice Michela Signorini

Un gommone in mezzo al mare in tempesta, tante persone ammassate e in alto una scritta: “Grazie Dio!”. Qualunque sia il Dio ringraziato dal giovane sopravvissuto, il suo disegno testimonia un profondo attaccamento alla vita, alla gioia, al desiderio di futuro. Michela conosce bene i sentimenti che si aggrovigliano nelle vite di cuori disperati, costretti a lasciare affetti, patria, identità. Li chiamano migranti e nel mondo rappresentano un numero in costante crescita, in modo direttamente proporzionale a guerre, carestie, distruzione, disuguaglianze economiche e sociali. Il suo lavoro è stato questo, per numerosi anni: Intervistare, Intervenire, Integrare nella legalità, ma soprattutto Comprendere. Quante volte è entrata nelle vite degli altri, quante volte ha dovuto conciliare razionalità e compassione?! Il “Mondo Immigrazione” l’ha travolta quasi per caso, ma in fondo era tracciato nel suo dna da sempre. La biografia di Michela è solo lo scheletro di una trama più articolata e ricca, in cui si intrecciano memorie ritrovate di luoghi lontani, testimonianze di vite spezzate che esistono e resistono all'orrore.. Che differenza c’è fra rifugiato e richiedente asilo? Cosa significa ricollocamento? Quali leggi regolano questa realtà così complessa? Le risposte a queste domande ci riguardano in prima persona, perché descrivono la società in cui viviamo, che si trasforma sempre più velocemente. Siamo nati dal lato “giusto” del globo: abbiamo il dovere morale di pareggiare i conti con il destino ricevuto. Attraverso queste pagine Michela prova a raccontarci, con determinazione e ironia, quanto sia importante Restare Umani. Non esistono verità assolute, ma ogni testimonianza ricostruita e fotografia scattata sottolineano la medesima considerazione: l’unica risorsa possibile è la Solidarietà. Tutti siamo chiamati a collaborare, ciascuno come può.

Michela Signorini, già dirigente del Ministero dell'Interno, ha svolto per quasi dieci anni del suo percorso professionale incarichi di responsabilità nell’ambito del riconoscimento della protezione internazionale e della Commissione Nazionale per il Diritto d'Asilo.

Nel corso della presentazione verranno letti alcuni brani del libro a cura di Francesca Ermelinda Berta.

Europa Edizioni ha aderito al programma dell’Unicef per sostenere il progetto sull’educazione femminile in Niger

Omaggio a Teo de Luigi

Il regista Teo de Luigi, recentemente scomparso, ha dedicato la sua vita al reportage e al documentario, per raccontare il comportamento umano nella sua epoca, esplorando i più diversi contesti sociali.

Uno dei suoi film più recenti è "Senza radici. Noi nuovi migranti in una terra chiamata Italia”, del 2019, girato negli Sprar e nelle città di Savona, Genova e Torino, in cui i migranti raccontano le loro storie personali e i loro percorsi, “… vite sparse e coscienti, clandestine e integrate, comunque parte di una variegata umanità, che diventa sempre più consapevole di diritti e doveri, che si incontra e lascia tracce, di solitudine, di esclusione, di fratellanza…” (Teo de Luigi).

Nel corso dell’incontro verranno presentate una breve intervista al regista e alcune video-clip del film.